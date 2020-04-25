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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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15:49 • 12582 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51279 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93324 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104127 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130005 просмотра

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"Шахтер" нацелился на трансфер полузащитника молодежной сборной Аргентины

"Шахтер" нацелился на трансфер полузащитника молодежной сборной Аргентины

Киев  •  УНН

 • 14725 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Донецкий "Шахтер" решил приобрести полузащитника "Бока Хуниорс" Николаса Капальди. Об этом в Twitter сообщил журналист "Mindo Boca" Луис Фрегосси, передает УНН.

Сказано, что скауты “Шахтера” отслеживали выступления 21-летнего исполнителя. В частности, они наблюдали за его игрой во время предолимпийского турнира в Колумбии, который проходил в январе. В ходе этого турнира футболист забил 1 гол в 6 матчах.

Руководство украинского гранда планирует подписать Капальди ближайшего трансферного окна.

Заметим, что за молодежную сборную Аргентины полузащитник провел 8 игр, в которых забил 2 гола.

Украинские Национальные Новости

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