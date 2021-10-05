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Шахраї щомісяця "заробляли" по 6 мільйонів на масштабній схемі з банківськими картками

Шахраї щомісяця "заробляли" по 6 мільйонів на масштабній схемі з банківськими картками

Київ • УНН

 • 16381 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Масштабну схему шахрайства з банківськими картками організували у Вінниці. Через підставний "call-центр" його "оператори" виманювали у людей персональні дані, згодом гроші списували з їхніх карток. Про деталі схеми та викриття причетних розповіли в СБУ, пише УНН.

Цитата:

"Кіберфахівці СБУ заблокували у Вінниці масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного “call-центру”. Нелегальний “бізнес” проіснував понад 4 місяці, а його щомісячний обіг перевищував 6 млн грн", - повідомили у спецслужбі.

Деталі

За даними слідства, вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення і облаштував у ньому роботу “call-центру”. Для нелегальної діяльності зловмисник залучив 25 працівників — безробітних місцевих жителів, вказали у СБУ.

Як вказали у спецслужбі, “оператори” представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані. Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на “резервний” рахунок. "Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку", - розповіли у СБУ.

Під час обшуку в приміщенні “call-центру” правоохоронці, як вказано, виявили:

  • майже 100 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання,
  • чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.

Доповнення

У НБУ розповіли про найрозповсюдженіші методи шахрайства з банківськими картками: шахраї використовують банкомати, термінали та Інтернет, вдаються до методів соціальної інженерії.

Українські Національні Новини

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