Мошенники ежемесячно "зарабатывали" по 6 миллионов на масштабной схеме с банковскими карточками
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Масштабную схему мошенничества с банковскими карточками организовали в Виннице. Через подставной "call-центр" его "операторы" выманивали у людей персональные данные, впоследствии деньги списывали с их карточек. О деталях схемы и разоблачении причастных рассказали в СБУ, пишет УНН.
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"Киберспециалисты СБУ заблокировали в Виннице масштабную схему завладения средствами граждан через работу подпольного "call-центр". Нелегальный "бизнес" просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн", - сообщили в спецслужбе.
Детали
По данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем работу "call-центра". Для нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 работников - безработных местных жителей, указали в СБУ.
Как указали в спецслужбе, "операторы" представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на "резервный" счет. "После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные", - рассказали в СБУ.
В ходе обыска в помещении "call-центра" правоохранители, как указано, обнаружили:
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- почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования,
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- черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию с доказательствами противоправной деятельности.
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В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.
Дополнение
В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами: мошенники используют банкоматы, терминалы и Интернет, прибегают к методам социальной инженерии.