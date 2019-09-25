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Шахрай, який привласнив 3 млн грн компанії, постане перед судом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 31- річного мешканця Київської області, який шахрайським способом заволодів грошовими коштами товариства на загальну суму понад 3 млн. гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Встановлено, що зловмисник з 2016 року займався введенням бухгалтерського обліку вказаного товариства та користуючись довірою директора проводив операції з грошовими коштами від його імені застосовуючи сертифікати ключів, які містили електронний цифровий підпис директора.

Так, шахрай в період часу з жовтня 2017 по листопад 2018 року, зловживаючи довірою директора, перерахував з рахунку товариства на власні рахунки понад 3 мільйона гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

За результатами досудового розслідування зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайське заволодіння майном в особливо великому розмірі).

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, На Київщині шахраям-забудовникам оголосили про підозру.

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