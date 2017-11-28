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Шахісти Іванчук та Музичук тріумфували на змаганнях в Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук впевнено перемогли у свої номінаціях на міжнародному турнірі "11 Kings Tournament Romgaz", який приймала Румунія, передає УНН з посиланням на "Українські шахи".

У чоловічому і жіночому змаганнях по 4 учасники грали у два кола. Іванчук набрав 4 очка із 6-ти можливих, Музичук - 4,5 очка.

Відзначимо, що Іванчук залишив позаду екс-претендента на світову корону - екс-українця Сергія Карякіна, який наразі виступає під прапором РФ.

Нагадаємо, що Іванчук на Кубку світу завершив свої виступи на стадії 1/4 фіналу. 

Як повідомляв УНН, Анна Музичук відмовилася їхати на чемпіонат світу до Саудівської Аравії. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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