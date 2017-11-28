Шахматисты Иванчук и Музычук торжествовали на соревнованиях в Румынии

В мужском и женском соревнованиях по 4 участника играли в два круга. Иванчук набрал 4 очка из 6-ти возможных, Музычук - 4,5 очка.

Отметим, что Иванчук оставил позади экс-претендента на мировую корону - экс-украинца Сергея Карякина, который сейчас выступает под флагом РФ.

Напомним, что Иванчук на Кубке мира завершил свои выступления на стадии 1/4 финала.

Как сообщал УНН, Анна Музычук отказалась ехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию.