Шахматисты Иванчук и Музычук торжествовали на соревнованиях в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Львовские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук уверенно победили в свои номинациях на международном турнире "11 Kings Tournament Romgaz", который принимала Румыния, передает УНН со ссылкой на "Украинские шахматы".
В мужском и женском соревнованиях по 4 участника играли в два круга. Иванчук набрал 4 очка из 6-ти возможных, Музычук - 4,5 очка.
Отметим, что Иванчук оставил позади экс-претендента на мировую корону - экс-украинца Сергея Карякина, который сейчас выступает под флагом РФ.
Напомним, что Иванчук на Кубке мира завершил свои выступления на стадии 1/4 финала.
Как сообщал УНН, Анна Музычук отказалась ехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию.