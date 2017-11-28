Шахматисты Иванчук и Музычук торжествовали на соревнованиях в Румынии

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76131 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65590 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72916 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80557 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117642 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115026 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143802 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107378 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108805 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113350 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Шахматисты Иванчук и Музычук торжествовали на соревнованиях в Румынии

Шахматисты Иванчук и Музычук торжествовали на соревнованиях в Румынии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Львовские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук уверенно победили в свои номинациях на международном турнире "11 Kings Tournament Romgaz", который принимала Румыния, передает УНН со ссылкой на "Украинские шахматы".

В мужском и женском соревнованиях по 4 участника играли в два круга. Иванчук набрал 4 очка из 6-ти возможных, Музычук - 4,5 очка.

Отметим, что Иванчук оставил позади экс-претендента на мировую корону - экс-украинца Сергея Карякина, который сейчас выступает под флагом РФ.

Напомним, что Иванчук на Кубке мира завершил свои выступления на стадии 1/4 финала.

Как сообщал УНН, Анна Музычук отказалась ехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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