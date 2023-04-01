Сезон березового соку: що потрібно знати для заготівлі

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"Українці можуть збирати березовий сік лише на своїх присадибних ділянках. Робити це у лісах, парках чи скверах – заборонено. Адже може призвести до припинення росту дерева та його знищення. Порушникам загрожує штраф", - повідомляють лісівники.

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При цьому той, хто хоче заготовляти сік, повинен отримати спеціальний дозвіл – лісовий квиток.

Такий документ дає право для добування соку у чітко відведених місцях та з дотриманням встановлених правил заготівлі. При цьому варто дотримуватися зазначеного ліміту, зважати на вік дерева, його розмір та стан. На тих, хто порушить заборону, може чекати покарання згідно зі ст. 70 КупАП.

"Лікарі стверджують, що склад березового соку - це унікальна вітамінна бомба. Він збагачений калієм, натрієм, магнієм, кальцієм, залізом, в складі містить вітаміни B12 і B1", - зазначається у повідомленні.

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