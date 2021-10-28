Серія пенальті визначила чергового учасника 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Деталі

В основний час зустрічі рахунок був зафіксований нічийним — 1:1. За львів’ян відзначився Бусько, а за господарів Карноза. У серії післяматчевих пенальті львів’яни виграли з рахунком 3:2.

Варто відзначити, що до кінця сьогоднішнього дня також відбудуться кубкові зустрічі “Рух” (Львів) — “Зоря” (Луганськ) та “Металіст” (Харків) — “Колос” (Ковалівка).

Натомість матч “ЛНЗ” (Черкаси) — “Дніпро-1” перенесли на пізніший термін через коронавірусну інфекцію у футболістів “ЛНЗ”.

Нагадаємо

Раніше до чвертьфіналу Кубку країни вийшли “Ворскла”, “Олександрія”, “Динамо” і “Шахтар”.