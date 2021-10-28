Серія пенальті визначила чергового учасника 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Футболісти “Львова” одержали виграш над ФК “Альянс” із Липової Долини у матчі 1/8 фіналу Кубка України, повідомляє УНН.
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В основний час зустрічі рахунок був зафіксований нічийним — 1:1. За львів’ян відзначився Бусько, а за господарів Карноза. У серії післяматчевих пенальті львів’яни виграли з рахунком 3:2.
Варто відзначити, що до кінця сьогоднішнього дня також відбудуться кубкові зустрічі “Рух” (Львів) — “Зоря” (Луганськ) та “Металіст” (Харків) — “Колос” (Ковалівка).
Натомість матч “ЛНЗ” (Черкаси) — “Дніпро-1” перенесли на пізніший термін через коронавірусну інфекцію у футболістів “ЛНЗ”.
Нагадаємо
Раніше до чвертьфіналу Кубку країни вийшли “Ворскла”, “Олександрія”, “Динамо” і “Шахтар”.