Серия пенальти определила очередного участника 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Подробности

В основное время встречи счет был зафиксирован ничейным – 1:1. За львовян отличился Бусько, а при хозяевах Карноза. В серии послематчевых пенальти львовяне выиграли со счётом 3:2.

Стоит отметить, что до конца сегодняшнего дня также состоятся кубковые встречи "Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск) и "Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка).

Зато матч "ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" перенесли на более поздний срок из-за коронавирусной инфекции у футболистов "ЛНЗ".

Напомним

Ранее в четвертьфинал Кубка страны вышли "Ворскла", "Александрия", "Динамо" и "Шахтер".