Серия пенальти определила очередного участника 1/4 финала Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Футболисты "Львова" получили выигрыш над ФК "Альянс" из Липовой Долины в матче 1/8 финала Кубка Украины, сообщает УНН .
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В основное время встречи счет был зафиксирован ничейным – 1:1. За львовян отличился Бусько, а при хозяевах Карноза. В серии послематчевых пенальти львовяне выиграли со счётом 3:2.
Стоит отметить, что до конца сегодняшнего дня также состоятся кубковые встречи "Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск) и "Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка).
Зато матч "ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" перенесли на более поздний срок из-за коронавирусной инфекции у футболистов "ЛНЗ".
Напомним
Ранее в четвертьфинал Кубка страны вышли "Ворскла", "Александрия", "Динамо" и "Шахтер".