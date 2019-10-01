Середня вартість квадратного метра житла в новобудовах зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Середня вартість квартир в новобудовах Києва у вересні 2019 року склала 27064 грн/кв.м. (±1,7%). Щодо серпня середня вартість збільшилася на 2,9%. Про це свідчить аналітичний звіт спеціалізованого порталу Столична нерухомість, повідомляє УНН.
За рік середня вартість 1 кв. м квартир в новобудовах Києва збільшилася на 8,7%. З січня 2019 року - на 10,1%.
Зниження середніх цін у минулому місяці спостерігалося в Подільському (на 2,2%), Оболонському (на 1,5%), Святошинському (на 0,4%) і Дарницькому (на 0,1%). В інших районах Києва зростання склало від 0,9% в Деснянському, до 12,5% в Голосіївському.
Нагадаємо, директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова розповіла, що в новобудовах "Київміськбуду" вартість квадратного метра коливається від 399 дол. У введеному в експлуатацію будинку в с. Тарасівка Києво-Святошинського району в 1 472 дол. в ЖК "Manhattan city" середня вартість "квадрата" в житлових комплексах компанії - 800 дол.
"У "Київміськбуді" найбільший вибір квартир і комерційної нерухомості. Ми проектуємо наші новобудови з урахуванням різного фінансового становища людей, пропонуємо розстрочку платежів на весь період будівництва, а також наші банки-партнери ввели кілька різних іпотечних програм кредитування. Сьогодні найменшу квартиру-студію можна купити за 365 040 грн (14 601 дол.)", - розповіла Маркова.