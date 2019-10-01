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Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках возросла

Киев • УНН

 • 8916 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в сентябре 2019 года составила 27064 грн/кв.м. (±1,7%). Относительно августа средняя стоимость увеличилась на 2,9%. Об этом свидетельствует аналитический отчет специализированного портала Столичная недвижимость, сообщает УНН.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках возросла

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 8,7%. С января 2019 года – на 10,1%.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Подольском (на 2,2%), Оболонском (на 1,5%), Святошинском (на 0,4%) и Дарницком (на 0,1%). В остальных районах Киева рост составил от 0,9% в Деснянском, до 12,5% в Голосеевском.

Напомним, директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова рассказала, что в новостройках "Киевгорстроя" стоимость квадратного метра колеблется от 399 долл. во введенном в эксплуатацию доме в с. Тарасовка Киево-Святошинского района в 1 472 долл. в ЖК "Manhattan city" средняя стоимость "квадрата" в жилых комплексах компании - 800 долл.

"В "Киевгорстрое" самый большой выбор квартир и коммерческой недвижимости. Мы проектируем наши новостройки с учетом различного финансового положения людей, предлагаем рассрочку платежей на весь период строительства, а также наши банки-партнеры ввели несколько различных ипотечных программ кредитования. Сегодня самую маленькую квартиру-студию можно купить за 365 040 грн (14 601 долл.)", - рассказала Маркова.

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