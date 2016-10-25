Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців становить 18,13%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців станом на 25 жовтня становить 18,13%. Про це передає УНН з посиланням на оперативні дані Національного банку України.
Ставки за депозитами у гривні на 6 місяців становлять у середньому 17,50%, у доларах — 5,29%, євро — 4,25%.
За депозитами строком на 9 місяців у гривні банки пропонують ставку 17,11%, у доларах — 4,55%, євро — 3,19%.
За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть отримати в середньому 18,13%, у доларах —5,84%, євро — 4,90%.
Індекс обчислюється Національним банком України спільно з агентством Thomson Reuters.