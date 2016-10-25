Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 18,13%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев по состоянию на 25 октября составляет 18,13%. Об этом передает УНН со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.
Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 17,50%, в долларах - 5,29%, евро - 4,25%.
По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 17,11%, в долларах - 4,55%, евро - 3,19%.
По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 18,13%, в долларах -5,84%, евро - 4,90%.
Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.