Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 18,13%

Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 17,50%, в долларах - 5,29%, евро - 4,25%.

По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 17,11%, в долларах - 4,55%, евро - 3,19%.

По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 18,13%, в долларах -5,84%, евро - 4,90%.

Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.