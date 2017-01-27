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Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців становить 17,60%

Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців становить 17,60%

Київ • УНН

 • 8433 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців станом на 27 січня становить 17,60%. Про це передає УНН з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

Ставки за депозитами у гривні на 6 місяців становлять у середньому 16,90%, у доларах — 4,85%, євро — 3,73%.

За депозитами строком на 9 місяців у гривні банки пропонують ставку 16,56%, у доларах — 4,13%, євро — 2,66%.

За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть отримати в середньому 17,60%, у доларах —5,46%, євро — 4,51%.

Індекс обчислюється Національним банком України спільно з агентством Thomson Reuters.

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