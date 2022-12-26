Сербія направила головнокомандувача армією на кордон із Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич у неділю ввечері направив головнокомандувача армії Мілана Мойсиловича на кордон із Косово. Напружені відносини між двома країнами посилилися нещодавньою блокадою. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
Останній сплеск напруженості стався після того, як 18 грудня у Косові було призначено місцеві вибори у муніципалітетах із сербською більшістю, і головна сербська політична партія заявила, що оголосить бойкот.
Було заарештовано колишнього поліцейського, підозрюваного в причетності до нападів на співробітників поліції етнічних албанців, що обурило етнічних сербів.
Серби встановили 10 грудня блокпости у північному Косові, що паралізувало рух через два прикордонні переходи.
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"Ситуація там складна", - заявив командувач сербської армії в інтерв'ю місцевому каналу Pink TV в неділю.
"Це вимагає присутності сербської армії вздовж адміністративної лінії найближчим часом", - додав він.
Генерал додав, що попрямує до Рашки, міста приблизно за 10 кілометрів від кордону з Косово, після зустрічі з Вучичем у Белграді.
"Завдання, які стоять перед сербською армією... точні, зрозумілі і будуть повністю виконані", - сказав Мойсилович.
Деталі
Незадовго до від'їзду Мойсиловича до прикордонної зони кілька сербських ЗМІ опублікували у соціальних мережах відео, на якому чути постріли. ЗМІ повідомили, що ввечері в неділю косовські сили спробували демонтувати барикаду.
Новинні агентства, що базуються в Приштині, повідомили, що патруль миротворчих сил КФОР під керівництвом НАТО знаходився в районі стрілянини, проте повідомлень про поранення або руйнування не надходило.
КФОР, які нещодавно посилили свою присутність на півночі, не прокоментували інцидент.
Додамо
У листопаді сотні сербських поліцейських, відряджених до косовської поліції, а також судді, прокурори та інші посадові особи звільнилися з роботи на знак протесту проти рішення про заборону сербам, які мешкають у Косові, користуватися сербськими номерними знаками.
Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила минулого тижня, що ситуація з Косово "знаходиться на межі збройного конфлікту".