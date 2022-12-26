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Сербия направила главнокомандующего армией на границу с Косово

Сербия направила главнокомандующего армией на границу с Косово

Киев • УНН

 • 487091 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье вечером направил главнокомандующего армией Милана Мойсиловича на границу с Косово. Напряженные отношения между двумя странами усугубились недавней блокадой. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Последний всплеск напряженности произошел после того, как 18 декабря в Косово были назначены местные выборы в муниципалитетах с сербским большинством, и главная сербская политическая партия заявила, что объявит бойкот.

Был арестован бывший полицейский, подозреваемый в причастности к нападениям на сотрудников полиции этнических албанцев, что возмутило этнических сербов.

Сербы установили 10 декабря блокпосты в северном Косово, что парализовало движение через два пограничных перехода.

Цитата

"Ситуация там сложная", – заявил командующий сербской армией в интервью местному каналу Pink TV в воскресенье.

"Это требует присутствия сербской армии вдоль административной линии в ближайшее время", – добавил он.

Генерал добавил, что направится к Рашке, городу примерно в 10 километрах от границы с Косово, после встречи с Вучичем в Белграде.

"Задачи, стоящие перед сербской армией... точные, понятные и будут полностью выполнены", - сказал Мойсилович.

Детали

Незадолго до отъезда Мойсиловича в пограничную зону несколько сербских СМИ опубликовали в социальных сетях видео, на котором слышны выстрелы. СМИ сообщили, что вечером в воскресенье косовские силы попытались демонтировать баррикады.

Новостные агентства, базирующиеся в Приштине, сообщили, что патруль миротворческих сил КФОР под руководством НАТО находился в районе стрельбы, однако сообщений о ранениях или разрушениях не поступало.

КФОР, недавно усилившие свое присутствие на севере, не прокомментировали инцидент.

Добавим

В ноябре сотни сербских полицейских, откомандированных в косовскую полицию, а также судьи, прокуроры и другие должностные лица уволились с работы в знак протеста против решения о запрете сербам, проживающим в Косово, пользоваться сербскими номерными знаками.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила на прошлой неделе, что ситуация с Косово "находится на грани вооруженного конфликта".

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