Сенцов написав листа з закликами не здаватися

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Український режисер Олег Сенцов, який голодує у російській колонії у місті Лабитнангі, написав листа журналістці, драматургині та режисерці Марії Сарожицькій. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Маша і Настя, здрастуйте! Спасибі вам за лист, за привітання і теплі слова. Радий, що у вас все так добре вийшло з минулим проектом, що ви його завершили і він вдало пішов. А за підтримку дякуйте не мені, а Герману-старшому. Це він одного разу сказав "у нашій професії більше тих, хто здався, ніж тих, хто програв". Бажаю вам ніколи не здаватися, навіть, якщо іноді і доведеться програвати! Успіху в нових фільмах, сподіваюся що коли-небудь побуваю на ваших прем’єрах", — написав Сенцов.

Як повідомляв УНН, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина. Клопотання опублікувало “Ехо Москви”.

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