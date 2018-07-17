Сенцов написав листа з закликами не здаватися

"Маша і Настя, здрастуйте! Спасибі вам за лист, за привітання і теплі слова. Радий, що у вас все так добре вийшло з минулим проектом, що ви його завершили і він вдало пішов. А за підтримку дякуйте не мені, а Герману-старшому. Це він одного разу сказав "у нашій професії більше тих, хто здався, ніж тих, хто програв". Бажаю вам ніколи не здаватися, навіть, якщо іноді і доведеться програвати! Успіху в нових фільмах, сподіваюся що коли-небудь побуваю на ваших прем’єрах", — написав Сенцов.

Як повідомляв УНН, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина. Клопотання опублікувало “Ехо Москви”.



