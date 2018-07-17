Сенцов написал письмо с призывами не сдаваться

"Маша и Настя, здравствуйте! Спасибо вам за письмо, за поздравления и теплые слова. Рад, что у вас все так хорошо получилось с прошлым проектом, вы его завершили и он удачно ушел. А за поддержку благодарите не меня, а Германа- старшего. Это он однажды сказал "в нашей профессии больше сдавшихся, чем проигравших". Желаю вам никогда не сдаваться, даже если иногда и придется проигрывать! Успеха в новых фильмах, надеюсь что когда-нибудь побываю на ваших премьерах", - написал Сенцов.

Как сообщал УНН, мама украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына. Ходатайство опубликовало "Эхо Москвы".



