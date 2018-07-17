Сенцов написал письмо с призывами не сдаваться
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии в городе Лабытнанги, написал письмо журналистке, драматургу и режиссеру Марии Сарожицькой. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Маша и Настя, здравствуйте! Спасибо вам за письмо, за поздравления и теплые слова. Рад, что у вас все так хорошо получилось с прошлым проектом, вы его завершили и он удачно ушел. А за поддержку благодарите не меня, а Германа- старшего. Это он однажды сказал "в нашей профессии больше сдавшихся, чем проигравших". Желаю вам никогда не сдаваться, даже если иногда и придется проигрывать! Успеха в новых фильмах, надеюсь что когда-нибудь побываю на ваших премьерах", - написал Сенцов.
Как сообщал УНН, мама украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына. Ходатайство опубликовало "Эхо Москвы".