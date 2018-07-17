Сенцов написал письмо с призывами не сдаваться

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44738 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104206 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126027 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133437 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169817 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153609 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141298 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181763 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Сенцов написал письмо с призывами не сдаваться

Сенцов написал письмо с призывами не сдаваться

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии в городе Лабытнанги, написал письмо журналистке, драматургу и режиссеру Марии Сарожицькой. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Маша и Настя, здравствуйте! Спасибо вам за письмо, за поздравления и теплые слова. Рад, что у вас все так хорошо получилось с прошлым проектом, вы его завершили и он удачно ушел. А за поддержку благодарите не меня, а Германа- старшего. Это он однажды сказал "в нашей профессии больше сдавшихся, чем проигравших". Желаю вам никогда не сдаваться, даже если иногда и придется проигрывать! Успеха в новых фильмах, надеюсь что когда-нибудь побываю на ваших премьерах", - написал Сенцов.

Как сообщал УНН, мама украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына. Ходатайство опубликовало "Эхо Москвы".

Украинские Национальные Новости

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