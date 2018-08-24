Сенатор Джон Маккейн вирішив припинити лікування від раку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн, у якого в липні 2017 року діагностували пухлину мозку, вирішив припинити лікування. Про це в п’ятницю оголосила сім’я політика, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
“Минулого літа сенатор Джон Маккейн поділився з американцями новинами, які наша сім’я вже знала: йому поставили діагноз гліобластома (злоякісна пухлина мозку), і прогноз був несприятливим. Джон прожив рік, і це довше, ніж багато хто очікував. Але розвиток хвороби і невблаганний вплив віку виносять свій вердикт, — йдеться в заяві сім’ї. — З властивою йому силою духу він вирішив припинити лікування”.
Джону Маккейну 81 рік. Пухлину мозку йому діагностували в липні 2017 року після проведеної на оці операції. Аналіз тканин показав, що у Маккейна гліобластома. У вересні минулого року сенатор розповідав, що проходить хіміотерапію.
У квітні цього року повідомлялося, що Маккейн переніс операцію на кишечнику. Тоді ж повідомлялося, що політик протягом останніх декількох місяців проходив курс фізіотерапії в своєму будинку в Корнвіллі, штат Арізона, для відновлення через побічні ефекти лікування раку.
Як повідомляв УНН, Маккейн схвалив підписання названого в його честь оборонного бюджету США.