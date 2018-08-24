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Сенатор Джон Маккейн решил прекратить лечение от рака

Киев • УНН

 • 12949 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, у которого в июле 2017 года диагностировали опухоль мозга, решил прекратить. Об этом в пятницу объявила семья политика, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Сенатор Джон Маккейн решил прекратить лечение от рака

“Прошлым летом сенатор Джон Маккейн поделился с американцами новостями, которые наша семья уже знала: ему поставили диагноз глиобластома (злокачественная опухоль мозга), и прогноз был неблагоприятным. Джон прожил год, и это дольше, чем ожидали многие. Но развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт, — говорится в заявлении семьи. — С присущей ему силой духа он решил прекратить лечение”.

Джону Маккейну 81 год. Опухоль мозга ему диагностировали в июле 2017 года после проведенной на глазу операции. Анализ тканей показал, что у Маккейна глиобластома. В сентябре прошлого года сенатор рассказывал, что проходит химиотерапию.

В апреле этого года сообщалось, что Маккейн перенес операцию на кишечнике. Тогда же сообщалось, что политик в течение последних нескольких месяцев проходил курс физиотерапии в своем доме в Корнвилле, штат Аризона, для восстановления из-за побочных эффектов лечения рака.

Как сообщал УНН, Маккейн одобрил подписание названного в его честь оборонного бюджета США.

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