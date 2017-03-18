Сенат США призначив слухання про зв’язки Д.Трампа з Росією

Уточнюється, що засідання буде відкритим. Також на слухання запрошені кілька експертів.

Нагадаємо, ФБР почало розслідування можливого зв’язку між компанією Д.Трампа і російським Альфа-банком.

Нагадаємо, що американські спецслужби неодноразово через ЗМІ звинувачували Д.Трампа в тому, що той користується підтримкою Росії на виборах і що він виграв їх завдяки російському втручанню. У свою чергу Д.Трамп категорично спростовував ці звинувачення.