Сенат США призначив слухання про зв’язки Д.Трампа з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Комітет з розвідки сенату США призначив слухання про передбачувані зв’язки президента Дональда Трампа з Росією на 30 березня, передає УНН з посиланням на Reuters.
Уточнюється, що засідання буде відкритим. Також на слухання запрошені кілька експертів.
Нагадаємо, ФБР почало розслідування можливого зв’язку між компанією Д.Трампа і російським Альфа-банком.
Нагадаємо, що американські спецслужби неодноразово через ЗМІ звинувачували Д.Трампа в тому, що той користується підтримкою Росії на виборах і що він виграв їх завдяки російському втручанню. У свою чергу Д.Трамп категорично спростовував ці звинувачення.