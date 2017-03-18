Сенат США назначил слушания о связи Д.Трампа с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет по разведке Сената США назначил слушания о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией на 30 марта, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Уточняется, что заседание будет открытым. Также на слушания приглашены несколько экспертов.
Напомним, ФБР начало расследование возможной связи между компанией Д.Трампа и российским Альфа-банком.
Напомним, что американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли Д.Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и он выиграл их благодаря российскому вмешательству. В свою очередь Д.Трамп категорически опровергал эти обвинения.