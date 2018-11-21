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Сенат Польщі одноголосно прийняв постанову до роковин Голодомору

Сенат Польщі одноголосно прийняв постанову до роковин Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сенат Польщі у середу, 21 листопада, одноголосно прийняв постанову до 85-х роковин Голодомору в Україні. Про це повідомив у своєму Twitter посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає УНН. 

"Сьогодні Сенат Республіки Польща одноголосно прийняв Ухвалу до 85-х роковин Голодомору в Україні. Символічно, що це відбулося власне в День гідності та свободи. Дякуємо за пам’ять, підтримку та солідарність", - написав він. 

Як повідомляв УНН, Коннектикут став ще одним американським штатом, який визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу

Нагадаємо, американський штат Північна Кароліна також нещодавно визнав Голодомор геноцидом.

Як повідомляв УНН, на початку жовтня поточного року сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу, висловлює співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, також у ній міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.

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