Сенат Польши единогласно принял постановление к годовщине Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сенат Польши в среду, 21 ноября, единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине. Об этом сообщил в своем Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает УНН.
"Сегодня Сенат Республики Польша единогласно принял Постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине. Символично, что это произошло собственно в День достоинства и свободы. Спасибо за память, поддержку и солидарность", - написал он.
Как сообщал УНН, Коннектикут стал еще одним американским штатом, признавшим Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Напомним, американский штат Северная Каролина также недавно признал Голодомор геноцидом.
Как сообщал УНН, в начале октября текущего года сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, выражает сочувствие жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также в ней содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.