Сенат Польши единогласно принял постановление к годовщине Голодомора

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101828 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107544 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143455 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139931 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134101 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127232 просмотра

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7 марта, 08:52 • 167341 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118008 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сенат Польши единогласно принял постановление к годовщине Голодомора

Сенат Польши единогласно принял постановление к годовщине Голодомора

Киев  •  УНН

 • 8305 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сенат Польши в среду, 21 ноября, единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине. Об этом сообщил в своем Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает УНН.

"Сегодня Сенат Республики Польша единогласно принял Постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине. Символично, что это произошло собственно в День достоинства и свободы. Спасибо за память, поддержку и солидарность", - написал он.

Как сообщал УНН, Коннектикут стал еще одним американским штатом, признавшим Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Напомним, американский штат Северная Каролина также недавно признал Голодомор геноцидом.

Как сообщал УНН, в начале октября текущего года сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, выражает сочувствие жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также в ней содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

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