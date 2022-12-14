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Сенат Чехії визнав Голодомор в Україні геноцидом

Сенат Чехії визнав Голодомор в Україні геноцидом

Київ • УНН

 • 623193 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сенат Чехії за прикладом парламентів інших країн визнав Голодомор в Україні між 1932 та 1933 роками геноцидом, викликаним сталінським режимом, передає УНН посилаючись на Novinky.cz.

Цитата

"Сьогодні, у зв'язку з нинішньою російською агресією проти України, Верхня парламентська палата висловила рішучість сприяти просуванню міжнародних принципів, які запобігатимуть повторенню подібної трагедії у світі в майбутньому. Сенат визнає штучно створений голод 1932-1933 років в Україні кричущим злочином геноциду проти українського народу та людства", - йдеться у резолюції.

Деталі

У ній Верхня палата рішуче засудила ці злочини проти українського народу та вшанувала пам'ять мільйонів жертв Голодомору в Україні.

Згідно з постановою, "голод був штучно та навмисно викликаний жахливим тоталітарним режимом, щоб тодішнє керівництво Радянського Союзу зламало опір українського народу насильницькою колективізацією та розтоптало національну самосвідомість".

"Пам'ять про злочини проти людяності в європейській історії має допомогти запобігти повторенню подібних злочинів у майбутньому", - йдеться у резолюції.

Додамо

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Сенату.

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - підкреслив президент.

Контекст

За найпесимістичнішими оцінками істориків, голод, викликаний комуністичним режимом, спричинив загибель до десяти мільйонів людей по всьому Радянському Союзу. За даними дослідників, половина з них померла в Україні. На думку істориків, голод був навмисне викликаний радянським урядом, аби придушити прагнення українців до незалежності.

В 1932 році режим під керівництвом диктатора Йосипа Сталіна почав насильницьку колективізацію села, в ході якої у селян вилучалися не тільки зерно, борошно, овочі і худобу, але і насіння на посівну наступного року. Результатом став безпрецедентний голод. Серед доведеного до відчаю населення поширився і канібалізм. Протестувальників відправляли до Сибіру або розстрілювали.

Голод в Україні був визнаний актом геноциду США, Польщею, Угорщиною, країнами Балтії та іншими.

Геноцид – це навмисне та систематичне знищення національної, етнічної, релігійної чи культурної групи. Це злочин згідно міжнародного права.

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