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Сенат Чехии признал Голодомор в Украине геноцидом

Сенат Чехии признал Голодомор в Украине геноцидом

Киев • УНН

 • 623192 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сенат Чехии по примеру парламентов других стран признал Голодомор в Украине между 1932 и 1933 годами геноцидом, вызванным сталинским режимом, передает УНН, ссылаясь на Novinky.cz.

Цитата

"Сегодня, в связи с нынешней российской агрессией против Украины, Верхняя парламентская палата выразила решимость способствовать продвижению международных принципов, которые будут предотвращать повторение подобной трагедии в мире в будущем. Сенат признает искусственно созданный голод 1932-1933 годов в Украине кричащим преступлением геноцида против украинского народа и человечества", - говорится в резолюции.

Детали

В ней Верхняя палата решительно осудила эти преступления против украинского народа и почтила память миллионов жертв Голодомора в Украине.

Согласно постановлению, "голод был искусственно и намеренно вызван ужасным тоталитарным режимом, чтобы тогдашнее руководство Советского Союза сломило сопротивление украинского народа насильственной коллективизацией и растоптало национальное самосознание".

"Память о преступлениях против человечности в европейской истории должна помочь предотвратить повторение подобных преступлений в будущем", - говорится в резолюции.

Добавим

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Сената.

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", - подчеркнул президент.

Контекст

По самым пессимистическим оценкам историков, голод, вызванный коммунистическим режимом, повлек за собой гибель до десяти миллионов людей по всему Советскому Союзу. По данным исследователей, половина из них скончалась в Украине. По мнению историков, голод был специально вызван советским правительством, чтобы подавить стремление украинцев к независимости.

В 1932 году режим под руководством диктатора Иосифа Сталина начал насильственную коллективизацию села, в ходе которой у крестьян изымались не только зерно, мука, овощи и скот, но и семена на посевную в следующем году. Результатом стал беспрецедентный голод. Среди доведенного до отчаяния населения распространился и каннибализм. Протестующих отправляли в Сибирь или расстреливали.

Голод в Украине был признан актом геноцида США, Польшей, Венгрией, странами Балтии и другими.

Геноцид – это умышленное и систематическое уничтожение национальной, этнической, религиозной или культурной группы. Это преступление согласно международному праву.

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