Семеро нацгвардійців отримали ключі від квартир у новобудові на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У селищі Партизанське, що неподалік Дніпра, семеро військовослужбовців Національної гвардії України отримали ключі від власних квартир у новобудові, поінформували УНН-Центр у прес-службі Дніпропетровської ОДА.
Придбали квартири для військових у межах державного проекту. У цьому році на нього виділили більше 120 млн грн. Залучили також й обласні кошти.
Як зазначив заступник голови ДніпроОДА Каміль Примаков, звдяки підтримці Президента України в 2017 році на квартири бійцям АТО виділять 200 млн грн.
Яу повідомляв УНН, у бюджеті на 2017 рік передбачено 200 млн грн на будівництво житла для військовослужбовців Нацгвардії