Семеро нацгвардійців отримали ключі від квартир у новобудові на Дніпропетровщині

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Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У селищі Партизанське, що неподалік Дніпра, семеро військовослужбовців Національної гвардії України отримали ключі від власних квартир у новобудові, поінформували УНН-Центр у прес-службі Дніпропетровської ОДА.

Придбали квартири для військових у межах державного проекту. У цьому році на нього виділили більше 120 млн грн. Залучили також й обласні кошти.

Як зазначив заступник голови ДніпроОДА Каміль Примаков, звдяки підтримці Президента України в 2017 році на квартири бійцям АТО виділять 200 млн грн.

Яу повідомляв УНН, у бюджеті на 2017 рік передбачено 200 млн грн на будівництво житла для військовослужбовців Нацгвардії

Українські Національні Новини

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