Семеро нацгвардейцев получили ключи от квартир в новостройке в Днепропетровской области
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 28 декабря. УНН. В поселке Партизанское, что недалеко от Днепра, семь военнослужащих Национальной гвардии Украины получили ключи от собственных квартир в новостройке, сообщили УНН-Центр в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
Приобрели квартиры для военных в рамках государственного проекта. В этом году на него выделили более 120 млн грн. Привлекли также и областные средства.
Как отметил заместитель председателя ДнепрОГНА Камиль Примаков, благодаря поддержке Президента Украины в 2017 году на квартиры бойцам АТО выделят 200 млн грн.
Как сообщал УНН, в бюджете на 2017 год предусмотрено 200 млн грн на строительство жилья для военнослужащих Нацгвардии.