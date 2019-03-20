Селянська партія підтримала передвиборчу програму Тимошенко

"Ми вибрали нашим кандидатом у Президенти бойову, сильну і досвідчену жінку, яка бореться за Україну, за її відродження, вона єдина вболіває за людей", - заявив на прес-конференції в УНІАН голова Селянської партії України, кандидат економічних наук Зеновій Холоднюк.

У Селянській партії переконані: єдиний кандидат з п’ятірки лідерів виборчих перегонів, який має реальну можливість бути обраним і при цьому розуміє, прагне і дійсно буде захищати інтереси аграріїв, – це Юлія Тимошенко.

"Іншої альтернативи для селян наразі просто немає. Тому що мова йде не лише про вибір персони кандидата – у сьогоднішній ситуації питання стоїть значно вагоміше: бути чи не бути українському селу у стратегічній перспективі?" - наголосив Зеновій Холоднюк.

За його словами, для врятування села у сьогоднішній ситуації потрібна сталева політична воля.

"Юлія Тимошенко – вольова особистість, яка не підлаштовується під обставини і нікого не боїться. Вона професіонал з багаторічним досвідом, не випадковий рейтинговий фаворит, а впливовий політик і державний управлінець з глобальним, стратегічним мисленням", - переконані у Селянській партії.

Фермер наголосили, що добре пам’ятають, як за часів прем’єрства Тимошенко уряд реально підтримував фермерство, молочні та обслуговуючі сільськогосподарськікооперативи.

"Коли вона була прем’єром, ми фермери, могли розвиватися. На жаль, це тривало не довго, і тепер ми плекаємо надію, що з приходом Юлії Тимошенко на пост президента підтримка села відновиться", - сказав голова Житомирської обласної організації Селянської партії України, заслужений працівник сільського господарства Володимир Музиченко.

Представники Селянської партії наголошують: Юлія Тимошенко має чітку економічно обґрунтовану програму дій, а не набір пропагандистських кліше.

"Новий курс Юлії Тимошенко повністю співпадає з програмою Селянської партії. Разом з її командою ми будемо проваджувати інновації, щоб підняти село та дати шанси людям на нормальне життя", - зауважив координатор Полтавської обласної організації Селянської партії Леонід Головач.