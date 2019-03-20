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Селянская партия поддержала предвыборную программу Тимошенко

Киев • УНН

 • 4301 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Аграрии поддержат кандидата в президенты Украины, внедрит конкретные меры для поддержки украинского села, а также развития средних и малых фермерских хозяйств. Об этом сообщил председатель Селянской партии Украины Зиновий Холоднюк на пресс-конференции, передает УНН.

Селянская партия поддержала предвыборную программу Тимошенко

"Возрождение села должно стать первоочередной государственным приоритетом. При таких обстоятельствах Селянская партия Украины рассматривает выборы президента Украины как стратегический шанс. Мы решили поддержать того кандидата, из числа тех, кто может быть избран, кто возьмет на себя обязательство сделать все возможное, чтобы возродить украинское село ", - сказал Холоднюк.

По его мнению, единственным кандидатом с четкой экономически обоснованной программой, в которой четко изложено видение приоритетов развития средних и малых фермерских хозяйств и кооперативов, является Юлия Тимошенко.

"Мы ответственно заявляем, что единый кандидат из пятерки лидеров предвыборной гонки, который имеет реальную возможность быть избранным и при этом понимает и действительно защищать интересы села - это Юлия Тимошенко", - подчеркнул Зиновий Холоднюк.

При этом, по словам председателя Житомирской областной организации Крестьянской партии Украины Владимира Музыченко, сегодня Украине необходима комплексная стратегия возрождения украинского села. В частности, речь идет о развитии средних и малых фермерских хозяйств, кооперативов, а также объединенных территориальных общин. Кроме того, подчеркнул Музыченко, будущий президент должен позаботиться о защите прав собственности крестьян на участки сельскохозяйственной земли в случае отмены моратория на ее продажу.

Участники пресс-конференции также отметили, что наибольшую поддержку от государства украинские фермеры, а также малый и средний бизнес получали в 2009 году из сельскохозяйственной кооперации, когда действовала программа развития сельскохозяйственных кооперативов.

В пресс-конференции приняли участие: председатель Селянской партии Украины, кандидат экономических наук Зиновий Холоднюк; председатель Житомирской областной организации Крестьянской партии Украины, заслуженный работник сельского хозяйства Владимир Музыченко; председатель Одесской областной организации Крестьянской партии Украины, заслуженный юрист Украины Сергей Корнев; член Высшего Совета Крестьянской партии Украины, заслуженный экономист Украины Василий Мельник; координатор Полтавской областной организации Крестьянской партии Украины Леонид Головач; председатель Харьковской областной организации Крестьянской партии Украины Максим Шаповал.

Справка. Селянская партия Украины была основана 25 января 1992 в Херсоне. Целью деятельности партии является содействие политике, направленной на развитие агропромышленного комплекса Украины, как основы государственного возрождения суверенной Украины. Селянская партия объединяет тружеников села, сельской интеллигенции, работников сферы переработки и реализации продуктов сельскохозяйственного производства, других граждан Украины, которые разделяют и поддерживают Программу партии и способствуют ее выполнению.

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