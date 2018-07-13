Секретна служба США розповсюдила керівництво по виявленню потенційно небезпечних учнів

“Ми хочемо допомогти вирахувати тих осіб, поведінка яких може викликати занепокоєння, які знаходяться в пригніченому стані, перш ніж вони вирішать вдатися до насильства для вирішення своїх проблем”, — заявила журналістам голова Національного центру оцінки загроз при Секретної службі Ліна Алатарі. У США ця служба відповідає за охорону президента і вищих посадових осіб держави.

За її словами, співробітники центру проаналізували ряд інцидентів зі стріляниною в американських школах і в підготовленому посібнику на 32-х сторінках пропонують рекомендації, як не допустити чергових трагедій. У ньому, зокрема, вказується, що в більш ніж 80% подібних випадків ще до злочину можна було помітити ознаки того, що той чи інший зловмисник планує вбити когось в школі. Як правило, такі люди знаходяться в стані депресії, починають проявляти ворожість до оточуючих, у них спостерігаються різкі зміни в настрої та поведінці, в тому, як вони одягаються, йдеться в керівництві.

“Кожен може зіграти свою роль в запобіганні насильства в школах і створенні там безпечного клімату”, — підкреслюється в посібнику.

Серед інцидентів, які детально вивчали співробітники центру, — кривава бійня 14 лютого в школі Marjory Stoneman Douglas в Паркленд (штат Флорида), де один з колишніх учнів — 19-річний Ніколас Круз вбив 17 осіб, а також стрілянина, влаштована 18 травня в школі в Санта-Фе (штат Техас) її учнем — 17-річним Димитріосом Пагуртісом, який убив 10 людей.

Як раніше повідомляла газета The Washington Post, з 1 січня по 18 травня в результаті 16 різних інцидентів зі стріляниною в школах країни загинули 29 учнів і викладачів. За той же період, вказало видання, втрати Пентагону — як бойові, так і небойові — склали 13 осіб. З квітня 1999 року по березень 2018 року понад 187 тисяч учнів щонайменше в 193 навчальних закладах зіткнулися з озброєним насильством під час занять. У країні щорічно в середньому в 10 школах здійснюють вбивства з застосуванням гвинтівок і пістолетів, відмітили у The Washington Post.