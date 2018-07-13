Секретная служба США распространила руководство по выявлению потенциально опасных учеников

“Мы хотим помочь вычислить тех лиц, поведение которых может вызывать беспокойство, которые находятся в удрученном состоянии, прежде чем они решат прибегнуть к насилию для решения своих проблем”, — заявила журналистам глава Национального центра оценки угроз при Секретной службе Лина Алатари. В США эта служба отвечает за охрану президента и высших должностных лиц государства.

По ее словам, сотрудники центра проанализировали ряд инцидентов со стрельбой в американских школах и в подготовленном пособии на 32-х страницах предлагают рекомендации, как не допустить очередных трагедий. В нем, в частности, указывается, что в более чем 80% подобных случаев еще до преступления можно было заметить признаки того, что тот или иной злоумышленник планирует убить кого-то в школе. Как правило, такие люди находятся в состоянии депрессии, начинают проявлять враждебность к окружающим, у них наблюдаются резкие изменения в настроении и поведении, в том, как они одеваются, говорится в руководстве.

“Каждый может сыграть свою роль в предотвращении насилия в школах и создании там безопасного климата”, — подчеркивается в пособии.

Среди инцидентов, которые детально изучали сотрудники центра, — кровавая бойня 14 февраля в школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде (штат Флорида), где один из бывших учащихся — 19-летний Николас Круз убил 17 человек, а также стрельба, устроенная 18 мая в школе в Санта-Фе (штат Техас) ее учеником — 17-летним Димитриосом Пагуртисом, который убил 10 человек.

Как ранее отмечала газета The Washington Post, с 1 января по 18 мая в результате 16 разных инцидентов со стрельбой в школах страны погибли 29 учащихся и преподавателей. За тот же период, указало издание, потери Пентагона — как боевые, так и небоевые — составили 13 человек. С апреля 1999 года по март 2018 года свыше 187 тысяч учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем в 10 школах совершают убийства с применением винтовок и пистолетов, заметила The Washington Post.