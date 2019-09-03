Секретар міськради Борисполя побився з активістом: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок побився із активістом Ігорем Петровскісом. Як повідомили у поліції, конфлікт стався 29 серпня у будівлі міської ради, поліція уже відкрила провадження, повідомляє УНН.
Як повідомили у пресслужбі поліції Київської області, інформацію про напад секретаря на активіста вони отримали із соціальних мереж.
"Після отримання повідомлення, до міської ради Борисполя одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила та допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його та долучила до матеріалів кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Наразі, за інформацією правоохоронців, тривають усі необхідні та процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального правопорушення.
"... слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи. Вона буде призначена після одужання побитого громадянина й визначить тяжкість нанесених тілесних ушкоджень", - сказано у повідомленні.
За цим фактом слідчими розслідується кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Готується проект підозри для подальшого направлення до прокуратури області і оголошення підозри нападнику, повідомили у поліції.
Нагадаємо, 10 липня під час робочої наради у Борисполі на Київщині Президент України Володимир Зеленський вигнав з наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, назвавши його “розбійником”. Після того Годунок зробив заяву, що буде позиватися до суду.
Як повідомляв УНН, нардеп попереднього скликання побився з новообраним парламентарем.