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Секретарь горсовета Борисполя подрался с активистом: полиция открыла производство

Секретарь горсовета Борисполя подрался с активистом: полиция открыла производство

Киев  •  УНН

 • 12823 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок подрался с активистом Игорем Петровскисом. Как сообщили в полиции, конфликт произошел 29 августа в здании городского совета, полиция уже открыла производство, сообщает УНН.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, информацию о нападении секретаря на активиста они получили из социальных сетей.

"После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.

Сейчас, по информации правоохранителей, продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.

"...следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи расследуют уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему, сообщили в полиции.

Напомним, 10 июля в ходе рабочего совещания в Борисполе Киевской области Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником". После того Годунок сделал заявление, что будет подавать в суд.

Как сообщал УНН, нардеп предыдущего созыва подрался с новоизбранным парламентарием.

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