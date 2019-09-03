Секретарь горсовета Борисполя подрался с активистом: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок подрался с активистом Игорем Петровскисом. Как сообщили в полиции, конфликт произошел 29 августа в здании городского совета, полиция уже открыла производство, сообщает УНН.
Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, информацию о нападении секретаря на активиста они получили из социальных сетей.
"После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.
Сейчас, по информации правоохранителей, продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.
"...следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи расследуют уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему, сообщили в полиции.
Напомним, 10 июля в ходе рабочего совещания в Борисполе Киевской области Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником". После того Годунок сделал заявление, что будет подавать в суд.
Как сообщал УНН, нардеп предыдущего созыва подрался с новоизбранным парламентарием.