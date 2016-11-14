Щось трампилось. Огляд подій за 7-13 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Головню новиною тижня стали вибори президента Сполучених Штатів Америки під час голосування Дональд Трамп із невеликим відривом випередив Хілларі Клінтон. Перемога мільярдера поставила світ на вуха у буквальному сенсі цього слова, передає УНН.
Але все по порядку.
Про те, що Дональд Трамп став 45-м американським президентом, стало відомо в ніч на 9 листопада за київським часом. Незважаючи, що американці віддали переважну більшість голосів за Х.Клінтон, перемогу отримав Д.Трамп. Уся справа в тому, що в Америці дуже складна виборча система і перемога за загальною кількістю виборців ще не означає перемоги на виборах.
Вибори в США проходять за двоступеневою системою. Американці голосують за кандидатів, але їхні голоси кандидати отримують не безпосередньо, а через колегію вибірників. Цю колегію вибірників призначають в кожному штаті США за кількістю обраних членів Конгресу від штату. Колегія складається з 538 осіб, для перемоги на виборах кандидату потрібно набрати 270 голосів вибірників. Дональд Трамп переміг на виборах саме завдяки тому, що набрав більше голосів вибірників — у нього було 276 голосів вибірників, а у Хілларі Клінтон — 218.
Ця новина причинила справжній хаос у світі. В Америці почався “Майдан”: в Окленді, штат Каліфорнія, почалися масові підпали. В інших штатах тисячі людей виходили на вулиці, викрикуючи лозунги про те, що вони не хочуть, аби їхньою країною керував Трамп.
Світові ЗМІ тим часом змагалися у креативному дизайні обкладинок. Так, наступного дня після виборів перші шпальти світових газет вийшли із фотографією Трампа та різними підписами, які демонстрували ступінь здивування. Наприклад, обкладинка мексиканського видання Vanguardia мала заголовок “Upsss!”, що добре передав здивування редакторів видання та жителів Мексики. Назву статті бразильської газети “O Povo” можна перекласти як “Трамп дивує та перемагає”. А видання Daily News випустило найбільш сміливу обкладинку: на ній було зображено Білий дім із написом “Будинок жахів”.
Сам Дональд Трамп після перемоги виступив з офіційною промовою, в якій закликав американців об’єднатися. Після цього він відомовився від зарплати президента (правильно — нащо мільярдерові ті копійки?), пообіцяв бути стриманішим у соцмережах, а також зазначив, що виконає свої передвиборчі обіцянки: збудує стіну на кордоні з Мексикою та депортує зі Штатів три мільйони нелегальних іммігрантів.
Експерти тим часом голосніше одне за одного кричали свої прогнози на найближче майбутнє. Одні казали, що з приходом Д.Трампа американська політика щодо Європи і НАТО зміниться; хтось говорив, що у відносинах із Америкою відтепер Росія матиме головний біль, тож варто очікувати сутички між Д.Трампом та В.Путіним; хтось говорив, що мільярдер становить загрозу для відносин Брюсселя і Вашингтона; а хтось застерігав, що Трамп може завадити ЄС розширити санкції проти Росії.
Барак Обама тим часом казав, що хоче допомогти Трампу стати успішним президентом; Надія Савченко писала Дональдові листа, де попросила посилити санкції проти Росії; Хілларі Клінтон закликала американців дати Д.Трампу шанс покерувати країною, а усім американським дівчатам казала вірити у свої сили; відомий голлівудський актор Роберт Де Ніро порівнював перемогу Трампа із терактом 11 вересня, а Петро Порошенко запрошував Д.Трампа відвідати Україну.
У світі тим часом обвалилися фінансові ринки. Через перемогу республіканця 500 найбагатших людей світу втратили статки на 41 мільярд доларів. Згідно з розрахунками агентства Bloomberg, американські мільярдери, які становлять одну третю частину рейтингу, втратили майже 10 мільярдів доларів.
Тож не перемикайтеся, друзі. Найцікавіше — попереду.