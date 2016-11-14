Что-то трампилось. Обзор событий за 7-13 ноября

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Главной новостью недели стали выборы президента Соединенных Штатов Америки. Во время голосования Дональд Трамп с небольшим отрывом опередил Хиллари Клинтон. Победа миллиардера поставила мир на уши в буквальном смысле этого слова, передает УНН.

Но все по порядку.

О том, что Дональд Трамп стал 45-м американским президентом, стало известно в ночь на 9 ноября по киевскому времени. Несмотря на то, что американцы отдали подавляющее большинство голосов за Х.Клинтон, победу одержал Д.Трамп. Все дело в том, что в Америке очень сложная избирательная система и победа по общему количеству избирателей еще не означает победы на выборах.

Выборы в США проходят по двухступенчатой ​​системе. Американцы голосуют за кандидатов, но их голоса кандидаты получают не напрямую, а через коллегию выборщиков. Эту коллегию выборщиков назначают в каждом штате США по числу избранных членов Конгресса от штата. Коллегия состоит из 538 человек, для победы на выборах кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Дональд Трамп победил на выборах именно благодаря тому, что набрал больше голосов выборщиков - у него было 276 голосов выборщиков, а у Хиллари Клинтон - 218.

Эта новость вызвала настоящий хаос в мире. В Америке начался "Майдан": в Окленде, штат Калифорния, начались массовые поджоги. В других штатах тысячи людей выходили на улицы, выкрикивая лозунги о том, что они не хотят, чтобы их страной управлял Трамп.

Мировые СМИ тем временем соревновались в креативном дизайне обложек. Так, на следующий день после выборов первые полосы мировых газет вышли с фотографией Трампа и различными подписями, которые демонстрировали степень удивления. Например, обложка мексиканского издания Vanguardia имела заголовок "Upsss!", который хорошо передал удивление редакторов издания и жителей Мексики. Название статьи бразильской газеты "O Povo" можно перевести как "Трамп удивляет и побеждает". А издание Daily News выпустило наиболее смелую обложку: на ней был изображен Белый дом с надписью "Дом ужасов".

Сам Дональд Трамп после победы выступил с официальной речью, в которой призвал американцев объединиться. После этого он отказался от зарплаты президента (правильно - зачем миллиардеру эти копейки?), пообещал быть сдержаннее в соцсетях, а также отметил, что выполнит свои предвыборные обещания: построит стену на границе с Мексикой и депортирует из Штатов три миллиона нелегальных иммигрантов.

Эксперты между тем громче друг друга кричали свои прогнозы на ближайшее будущее. Одни говорили, что с приходом Д.Трампа американская политика в отношении Европы и НАТО изменится; кто-то говорил, что в отношениях с Америкой теперь Россия будет головной болью, поэтому стоит ожидать столкновения между Д.Трампом и В.Путиным; кто-то говорил, что миллиардер представляет угрозу для отношений Брюсселя и Вашингтона; а кто-то предостерегал, что Трамп может помешать ЕС расширить санкции против России.

Барак Обама тем временем говорил, что хочет помочь Трампу стать успешным президентом; Надежда Савченко написала Дональду письмо, где попросила усилить санкции против России; Хиллари Клинтон призвала американцев дать Д.Трампу шанс поуправлять страной, а всем американским девушкам говорила верить в свои силы; известный голливудский актер Роберт Де Ниро сравнивал победу Трампа с терактами 11 сентября, а Петр Порошенко приглашал Д.Трампа посетить Украину.

В мире тем временем обрушились финансовые рынки. Из-за победы республиканца 500 самых богатых людей мира потеряли состояние в 41 млрд долларов. Согласно расчетам агентства Bloomberg, американские миллиардеры, которые составляют одну третью часть рейтинга, потеряли почти 10 млрд долларов.

Поэтому не переключайтесь, друзья. Самое интересное - впереди.

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