Щонайменше двоє осіб загинули, один поранений в результаті стрілянини біля будівлі суду в США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Двох людей було вбито і ще один поранений в четвер вранці в результаті стрілянини біля будівлі суду в невеликому містечку Канкакі на півночі штату Іллінойс (США). Про це інформує УНН з посиланням на АР.
Деталі
Начальник поліції Канкакі Робін Пассвотер сказав, що офіцери заарештували двох чоловіків і вилучили "кілька" видів вогнепальної зброї.
Двоє людей, яких смертельно поранили, були іспаномовними чоловіками у віці близько 20 років, а третя людина, яку було підстрелено перебуває в медичному цетрі.
Офіцери поліції прибули на виклик о 9:50 ранку. Шериф округу Канкакі Майк Дауні повідомив, що стрілянина сталася між будівлею суду і окружною в'язницею.
Нині нічого не відомо про можливі мотиви стрільби.
Довідка
Містечко Канкакі - це громада з населенням близько 26 тисяч осіб, розташована приблизно в 100 км на південь від Чикаго.
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