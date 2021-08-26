Щонайменше двоє осіб загинули, один поранений в результаті стрілянини біля будівлі суду в США

Деталі

Начальник поліції Канкакі Робін Пассвотер сказав, що офіцери заарештували двох чоловіків і вилучили "кілька" видів вогнепальної зброї.

Двоє людей, яких смертельно поранили, були іспаномовними чоловіками у віці близько 20 років, а третя людина, яку було підстрелено перебуває в медичному цетрі.

Офіцери поліції прибули на виклик о 9:50 ранку. Шериф округу Канкакі Майк Дауні повідомив, що стрілянина сталася між будівлею суду і окружною в'язницею.

Нині нічого не відомо про можливі мотиви стрільби.

Довідка

Містечко Канкакі - це громада з населенням близько 26 тисяч осіб, розташована приблизно в 100 км на південь від Чикаго.

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