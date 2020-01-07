Щонайменше 30 осіб загинуло в результаті вибуху саморобної бомби в Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Щонайменше 30 людей загинули в понеділок увечері в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою в місті Гамборо на північному сході Нігерії. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters, передає УНН.
За його даними, вибух прогримів на завантаженому мості. Як повідомили очевидці, не менше 35 осіб отримали поранення. Постраждалі були госпіталізовані.
Поки жодна з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.
Нагадаємо, у столиці Сомалі Могадішо вранці 28 грудня стався вибух на людному контрольно-пропускному пункті. Бомба була закладена в автомобілі і спрацювала, за даними влади, в час, коли люди йшли за покупками, а діти — в школу. Поки ніхто відповідальності за вибух на себе не взяв. Під час вибуху загинуло понад 90 людей, десятки поранені.