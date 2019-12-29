В ООН засудили теракт у Сомалі, в результаті якого понад 90 людей загинули і десятки поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив і назвав “терористичною атакою” вибух, який прогримів сьогодні у столиці Сомалі Могадішо і забрав життя понад 90 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Винні в цьому жахливому злочині повинні постати перед судом”, — йдеться у заяві генсекретаря ООН.
Влада Могадішо заявила, що кількість жертв може зрости через те, що багато людей були госпіталізовані в тяжкому стані.
У столиці Сомалі Могадішо вранці 28 грудня стався вибух на людному контрольно-пропускному пункті. Бомба була закладена в автомобілі і спрацювала, за даними влади, в час, коли люди йшли за покупками, а діти — в школу. Поки ніхто відповідальності за вибух на себе не взяв.
Видання зазначає, що подібні атаки регулярно здійснює пов’язане з “Аль-Каїдою” терористичне угруповання “Аль-Шабаб”. Екстремістське угруповання було витіснене з Могадішо кілька років тому, але продовжує нападати на велелюдні райони, атакуючи, зокрема, готелі.