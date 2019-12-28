Понад 90 людей загинули під час теракту в Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Теракт в столиці Сомалі Могадішо призвів до загибелі понад 90 людей, в тому числі чотирьох іноземців. Про це повідомив член парламенту Сомалі Абдірізак Мохамед на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Мені повідомили, що число загиблих перевищило 90 осіб, включаючи 17 сомалійських поліцейських, 73 цивільних особи і 4 іноземних громадянина", - написав Мохамед.
За інформацією видання АР, мер Могадішо Омар Філіш стверджує, що серед постраждалих є і діти.
Так, вибух замінованого автомобіля стався на завантаженому пункті пропуску в столиці Сомалі в суботу вранці. За даними поліції, метою атаки стала податкова служба. Момент вибуху припав на годину пік.
Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибух. Однак варто зазначити, що в Сомалі базується радикальне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб". Воно пов'язане з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда".
Нагадаємо, раніше в Сомалі в результаті теракту в готелі загинули п'ятеро людей.