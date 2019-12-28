Более 90 человек погибли во время теракта в Сомали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Теракт в столице Сомали Могадишо привел к гибели более 90 человек, в том числе четырех иностранцев. Об этом сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мохамед на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Мне сообщили, что число погибших превысило 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и 4 иностранных гражданина", - написал Мохамед.
По информации издания АР, мэр Могадишо Омар Филиш утверждает, что среди пострадавших есть и дети.
Так, взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали в субботу утром. По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.
Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв. Однако стоит отметить, что в Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она связанна с международной террористической организацией "Аль-Каида".
Напомним, ранее в Сомали в результате теракта в отеле погибли пять человек.