У Сомалі через теракт у готелі загинули п'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Унаслідок теракту поблизу готелю у Сомалі загинуло щонайменше п’ятеро осіб, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Зазначається, що вибух прогримів у припаркованій машині поблизу готелю “Глобал” у місті Галкао в центральному регіоні Сомалі - Мудуг.
У поліції наголосили, що кількість жертв може зрости й зазначили, що серед постраждалих були правоохоронці.
Наразі відповідальність за вибух не взяла на себе жодна організація, однак раніше до подібних терактів вдавалися пов’язані з аль-Каїдою угрупування.
Вибух трапився лише за два тижні після того, як бойовики аль-Шабаб напали на готель поблизу президентського палацу у Могадішо, коли загинули п'ятеро людей.
Нагадаємо, у Сомалі напали на готель, є загиблі.