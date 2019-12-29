В ООН осудили теракт в Сомали, в результате которого более 90 человек погибли и десятки ранены

“Виноваты в этом ужасном преступлении должны предстать перед судом”, — говорится в заявлении генсекретаря ООН.

Власти Могадишо заявили, что число жертв может возрасти из-за того, что многие люди были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В столице Сомали Могадишо утром 28 декабря произошел взрыв на оживленном контрольно-пропускном пункте. Бомба была заложена в автомобиле и сработала, по данным властей, в то время, когда люди шли за покупками, а дети — в школу. Пока никто ответственность за взрыв на себя не взял.

Издание отмечает, что подобные атаки регулярно осуществляет связанная с “Аль-Каидой” террористическая группировка “Аль-Шабаб”. Экстремистская группировка была вытеснена из Могадишо несколько лет назад, но продолжает нападать на многолюдные районы, атакуя, в частности, гостиницы.