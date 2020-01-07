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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112967 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117291 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115745 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131652 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106654 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108706 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108607 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

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По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва самодельной бомбы в Нигерии

По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва самодельной бомбы в Нигерии

Киев  •  УНН

 • 11784 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. По меньшей мере 30 человек погибли в понедельник вечером в результате взрыва самодельного взрывного устройства в городе Гамборо на северо-востоке Нигерии. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает УНН.

По его данным, взрыв прогремел на загруженном мосту. Как сообщили очевидцы, не менее 35 человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в столице Сомали Могадишо утром 28 декабря произошел взрыв на оживленном контрольно-пропускном пункте. Бомба была заложена в автомобиле и сработала, по данным властей, в то время, когда люди шли за покупками, а дети — в школу. Пока никто ответственность за взрыв на себя не взял. При взрыве погибли более 90 человек, десятки ранены.

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