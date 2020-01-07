По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва самодельной бомбы в Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По меньшей мере 30 человек погибли в понедельник вечером в результате взрыва самодельного взрывного устройства в городе Гамборо на северо-востоке Нигерии. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает УНН.
По его данным, взрыв прогремел на загруженном мосту. Как сообщили очевидцы, не менее 35 человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, в столице Сомали Могадишо утром 28 декабря произошел взрыв на оживленном контрольно-пропускном пункте. Бомба была заложена в автомобиле и сработала, по данным властей, в то время, когда люди шли за покупками, а дети — в школу. Пока никто ответственность за взрыв на себя не взял. При взрыве погибли более 90 человек, десятки ранены.