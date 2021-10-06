Щонайменше 12 людей загинули в результаті засідки на дорозі в ЦАР

Деталі

Транспортні засоби прямували в невелике містечко Аліндао з Бамбарі, центру зруйнованої війною префектури Уака, коли бойовики, пов'язані з Коаліцією патріотів за зміни (КПК), атакували з лісу, повідомив в середу префект Віктор Біссекойн.

"Це дуже сумно, тому що ні в чому не винні люди загинули, - сказав Біссекойн. - За попередніми даними, 12 убитих і кілька поранених, і цілком ймовірно, що поранені помруть".

Медична благодійна організація Medecins Sans Frontieres (MSF), яка підтримує головний госпіталь Бамбарі, повідомила в середу, що після нападу в лікарню потрапили 15 трупів і 7 пацієнтів з вогнепальними пораненнями.

MSF повідомила, що серед загиблих була 5-річна дитина.

"MSF не має інформації про інцидент, який призвів до загибелі і поранень, але ми стурбовані впливом триваючого насильства в ЦАР на мирних жителів", - йдеться в заяві.

Доповнення

Багата золотом і алмазами ЦАР з населенням 4,7 мільйона людей пережила напади жорстокого насильства з тих пір, як в 2013 році було скинуто колишнього президента Франсуа Бозізе. Сотні тисяч осіб були переміщені.

Нинішня боротьба між коаліцією ополченців і національною армією була викликана рішенням Конституційного суду заборонити Бозізе брати участь в торішніх президентських виборах, на яких президент Фостен-Арканжі Туадера виграв другий термін.