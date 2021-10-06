По меньшей мере 12 человек погибли в результате засады на дороге в ЦАР
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Центральноафриканской Республике погибли по меньшей мере 12 человек, когда боевики устроили засаду и подожгли три грузовика, которые перевозили пассажиров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Транспортные средства направлялись в небольшой городок Алиндао с Бамбари, центра разрушенной войной префектуры Уака, когда боевики, связанные с Коалицией патриотов за изменения (КПК), атаковали из леса, сообщил в среду префект Виктор Биссекойн.
"Это очень печально, потому что ни в чем не повинные люди погибли, - сказал Биссекойн. - По предварительным данным, 12 убитых и несколько раненых, и вполне вероятно, что раненые умрут".
Медицинская благотворительная организация Medecins Sans Frontieres (MSF), которая поддерживает главный госпиталь Бамбари, сообщила в среду, что после нападения в больницу попали 15 трупов и 7 пациентов с огнестрельными ранениями.
MSF сообщила, что среди погибших был 5-летний ребенок.
"MSF не располагает информацией об инциденте, который привел к гибели и ранениям, но мы обеспокоены влиянием продолжающегося насилия в ЦАР на мирных жителей", - говорится в заявлении.
Дополнение
Богатая золотом и алмазами ЦАР с населением 4,7 миллиона человек пережила нападения жестокого насилия с тех пор, как в 2013 году было свергнуто бывшего президента Франсуа Бозизе. Сотни тысяч человек были перемещены.
Нынешняя борьба между коалицией ополченцев и национальной армией была вызвана решением Конституционного суда запретить Бозизе участвовать в прошлогодних президентских выборах, на которых президент Фостен-Арканжи Туадера выиграл второй срок.