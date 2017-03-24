Щоденник Д.Кеннеді з похвалами А.Гітлера виставлять на аукціон
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Щоденник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді, який він вів у молоді роки і в якому висловлював захоплення нацистським лідером Адольфом Гітлером, виставлений на аукціон в Бостоні, передає УНН з посиланням на ВВС.
У своїх записах, зроблених у 1945 році, 28-річний Кеннеді стверджує, що Гітлер “вирветься з навколишньої його сьогодні ненависті як одна з найбільш значних фігур в історії”.
“У ньому була та матерія, з якої створюються легенди”, — писав майбутній президент.
Як наголошується в записах, у лідера нацистської Німеччини були “безмежні амбіції для його країни, з-за чого він сприймався як загроза миру”. На думку молодого Д.Кеннеді, життя і смерть Гітлера були оточені загадками, які “будуть жити і розростатись після нього”.