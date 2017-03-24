Дневник Д. Кеннеди с похвалами Гитлера выставят на аукцион

В своих записях, сделанных в 1945 году, 28-летний Кеннеди утверждает, что Гитлер "вырвется из окружающей его сегодня ненависти как одна из наиболее значительных фигур в истории".

"В нем была та материя, из которой создаются легенды", - писал будущий президент.

Как отмечается в записях, у лидера нацистской Германии были "безграничные амбиции для его страны, из-за чего он воспринимался как угроза миру". По мнению молодого Д. Кеннеди, жизнь и смерть Гитлера были окружены загадками, которые "будут жить и разрастаться после него".