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11 марта, 11:14 • 107839 просмотра

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Дневник Д. Кеннеди с похвалами Гитлера выставят на аукцион

Дневник Д. Кеннеди с похвалами Гитлера выставят на аукцион

Киев • УНН

 • 17089 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Дневник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, который он вел в молодости и в котором выражал восхищение нацистским лидером Адольфом Гитлером, выставлен на аукцион в Бостоне, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В своих записях, сделанных в 1945 году, 28-летний Кеннеди утверждает, что Гитлер "вырвется из окружающей его сегодня ненависти как одна из наиболее значительных фигур в истории".

"В нем была та материя, из которой создаются легенды", - писал будущий президент.

Как отмечается в записях, у лидера нацистской Германии были "безграничные амбиции для его страны, из-за чего он воспринимался как угроза миру". По мнению молодого Д. Кеннеди, жизнь и смерть Гитлера были окружены загадками, которые "будут жить и разрастаться после него".

 

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