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Що робити, якщо зник зв'язок: у ДСНС дали поради

Що робити, якщо зник зв'язок: у ДСНС дали поради

Київ • УНН

 • 308548 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіла українцям, що робити, якщо зник зв'язок, передає УНН.

Деталі

Що робити, якщо зник зв’язок?

· Спробуйте під'єднатися до мережі іншого оператора.

· Для цього оберіть доступну мережу в налаштуваннях телефона.

· Спробуйте по черзі під'єднатися до кожного оператора.

· Перевірте, чи є поблизу справний стаціонарний телефон.

· Уточніть в інтернет-провайдера, чи має він додаткові акумулятори або інші прилади для живлення мережі.

· Щоб дізнатися новини, використовуйте портативний радіоприймач на батарейках або акумуляторі.

· Дізнайтеся про найближчі установи, де є зв'язок: пункти незламності, органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно-рятувальні частини, поліція, станції швидкої. Попередньо домовтеся з рідними чи друзями про місце та час зустрічі. Пильнуйтеся та пильнуйте інших!

Українські Національні Новини

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