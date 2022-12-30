Що робити, якщо зник зв'язок: у ДСНС дали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіла українцям, що робити, якщо зник зв'язок, передає УНН.
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Що робити, якщо зник зв’язок?
· Спробуйте під'єднатися до мережі іншого оператора.
· Для цього оберіть доступну мережу в налаштуваннях телефона.
· Спробуйте по черзі під'єднатися до кожного оператора.
· Перевірте, чи є поблизу справний стаціонарний телефон.
· Уточніть в інтернет-провайдера, чи має він додаткові акумулятори або інші прилади для живлення мережі.
· Щоб дізнатися новини, використовуйте портативний радіоприймач на батарейках або акумуляторі.
· Дізнайтеся про найближчі установи, де є зв'язок: пункти незламності, органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно-рятувальні частини, поліція, станції швидкої. Попередньо домовтеся з рідними чи друзями про місце та час зустрічі. Пильнуйтеся та пильнуйте інших!