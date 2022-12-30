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13 марта, 17:25 • 117441 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Что делать, если исчезла связь: в ГСЧС дали советы

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала украинцам, что делать, если исчезла связь, передает УНН.

Детали

Что делать, если исчезла связь?

· Попытайтесь подключиться к сети другого оператора.

· Для этого выберите доступную сеть в настройках телефона.

· Попробуйте поочередно подключиться к каждому оператору.

· Проверьте, находится ли поблизости стационарный телефон.

· Уточните у интернет-провайдера, есть ли у него дополнительные аккумуляторы или другие приборы для питания сети.

· Чтобы узнать новости, используйте портативный радиоприемник на батарейках или аккумуляторе.

· Узнайте о ближайших учреждениях, где есть связь: пункты несокрушимости, органы местного самоуправления, почта, пожарно-спасательные части, полиция, станции скорой. Предварительно договоритесь с родными или друзьями о месте и времени встречи. Будьте бдительны и следите за другими!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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