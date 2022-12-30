Что делать, если исчезла связь: в ГСЧС дали советы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала украинцам, что делать, если исчезла связь, передает УНН.
Детали
Что делать, если исчезла связь?
· Попытайтесь подключиться к сети другого оператора.
· Для этого выберите доступную сеть в настройках телефона.
· Попробуйте поочередно подключиться к каждому оператору.
· Проверьте, находится ли поблизости стационарный телефон.
· Уточните у интернет-провайдера, есть ли у него дополнительные аккумуляторы или другие приборы для питания сети.
· Чтобы узнать новости, используйте портативный радиоприемник на батарейках или аккумуляторе.
· Узнайте о ближайших учреждениях, где есть связь: пункты несокрушимости, органы местного самоуправления, почта, пожарно-спасательные части, полиция, станции скорой. Предварительно договоритесь с родными или друзьями о месте и времени встречи. Будьте бдительны и следите за другими!